Украина сорвала сделку по редкоземельным ископаемым, а с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве обращались "довольно грубо".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в президентском самолете Air Force One.

"Скотт Бессент действительно отправился туда, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, ему сказали "нет", а Зеленский спал и не мог с ним встретиться… Он проехал много часов на поезде, что является опасным путешествием, а мы говорим о министре финансов. Он отправился туда, чтобы подписать документ, а когда он приехал, он вернулся ни с чем. Они не стали подписывать документ", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что собирается провести сделку, иначе Зеленский "не будет слишком доволен", и снова призвал к выборам в Украине.

"Да, думаю, я воскрешу эту сделку, посмотрим, что произойдет, но я воскрешу ее, иначе он будет не слишком доволен. И смотрите, пришло время выборов", - сказал президент США.

При этом, по данным источников Reuters, администрация Трампа может попытаться заключить сперва упрощенную сделку, а затем договориться о подробных условиях. При этом Трамп хочет, чтобы договор был заключен, прежде чем переходить к урегулированию в Украине.

"Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности", - заявили агентству советники Трампа, говоря о Владимире Зеленском.

Напомним, во время бизнес-конференции в Майами Трамп обвинил Украину в срыве сделки.

Ранее Зеленский заявил, что соглашение о полезных ископаемых с американцами "не защищает интересы Украины".