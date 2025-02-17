Украине стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений с гарантиями безопасности и затем сравнить китайские условия с теми, которые предлагают американцы.

Об этом пишет народный депутат от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Для того, чтобы сделать вывод, хорошо ли соглашение о полезных ископаемых, нужно было бы рассмотреть ещё какие-то предложения. От Китая, например, а потом сравнить китайские условия с американскими. Никто ведь не сомневается в способности Китая дать гарантии и добиться их выполнения, правда? Тем более, что американский вариант пока что никаких гарантий не предусматривает в принципе", - считает Бужанский.

Отметим, накануне экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прогнозировал, что Китай может предложить и Украине, и Европе гарантии безопасности, используя свои рычаги влияния на Россию.

"Китайцы даже могут предложить более выгодную сделку, чем предложенная Трампом. В Европе найдутся те, кто поддержит это предложение", - заявлял Ландсбергис.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отверг предложенный США план о полезных ископаемых, так как в нем не было американских гарантий безопасности Украине.