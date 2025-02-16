Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поделился мрачными мыслями по поводу итогов Мюнхенской конференции.

"Я покидаю Мюнхенскую конференцию по безопасности в подавленном настроении. И хотя я согласен с тем, что заявления вице-президента США Вэнса были необходимым лекарством для летаргической Европы, я просто молюсь, чтобы лекарство не убило пациента", - пишет он.

Основные выводы, которые Ландсбергис сделал из заявлений представителей американской администрации на конференции, таковы:

"Украина больше не может рассчитывать на помощь США. Президент США хочет заключить сделку, причем быстро. Быстрые сделки обходятся покупателю дороже, но США не хотят оплачивать этот счет. Так что в конечном итоге расплачиваться придется Украине". "США больше не рады быть главным гарантом безопасности в Европе. Ведутся разговоры о частичном выводе войск". "Нынешняя администрация США не видит ЕС таким, каким он был раньше - в культурном плане она видит себя на одной волне с теми движениями в Европе, которые заинтересованы в разрушении".

Ландсбергис также дал свой прогноз по поводу дальнейшего хода событий:

"Существует большая вероятность того, что встреча Путина и Трампа завершится достижением соглашения. Путин в состоянии потребовать все. Он может потребовать выборов, оккупированных территорий и украинского нейтралитета. Все эти идеи уже озвучивались. Если Трамп согласится, что вполне возможно, Путин объявит о своей полной победе".

Далее, по его мнению, Трамп "швырнет эту сделку к дверям Европы и скажет: берите или уходите. А затем Европа должна сама решить, встать ли ей на защиту Украины и поддерживать ли ее отказ от сделки", обеспечив помощь и поддержку для продолжения войны.

Кроме того, по мнению Ландсбергиса, в европейских делах может усилиться роль Китая.

"Если США и Европа не предложат Украине гарантии безопасности, Китай может вмешаться, используя свои рычаги влияния на Россию. Они даже могут предложить более выгодную сделку, чем предложенная Трампом. Украине есть что предложить Китаю в обмен на безопасность - восстановление, порты, сельскохозяйственную продукцию. В Европе найдутся те, кто поддержит это предложение. Этот гамбит можно назвать "киссинджеровским", раскалывающим США и Европу, как Киссинджер раскалывал Советский Союз и Китай. Дальше - хуже. Китай, как защитник Украины, начнет заменять США в роли держателя России на восточном фланге. Страны ЕС на востоке, а потом и на западе, будут зависеть от защиты Китая", - пишет экс-глава МИД Литвы.

Для того чтобы избегать такого сценария в Европе, по мнению Ландсбергиса, должен появиться "лидер с решимостью Черчилля".

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Украина должна выиграть войну против России, а мирное соглашение должно гарантировать, что РФ не вернется ни в Украину, ни куда-либо еще в Европу.

А канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал прямые контакты США с Россией и призвал окончить войну "как можно быстрее".