Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал прямые контакты США с Россией и призвал окончить войну "как можно быстрее".

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции.

Он напомнил, что и сам не так давно звонил Путину, чтобы донести до него западную позицию.

При этом канцлер ФРГ призвал придерживаться формулы "ничего об Украине без Украины", и добавил, что "победа России или обрушение Украины" не принесут мира и не найдут поддержки Германии.

Он заявил, что Украина после войны должна получить гарантии, которые предотвратили бы новое российское нападение, и это потребует поддержки Европы.

Шольц сказал, что Берлин сможет и дальше поддерживать Украину - при этом потребовал снять "долговой тормоз", который мешает увеличивать военную помощь Киеву и увеличивать траты на Бундесвер.

Также он отметил, что гарантией безопасности для Украины должна стать ее собственная "сильная армия". Поддерживать ее должны Европа и США, поскольку, по мнению канцлера ФРГ, украинская экономика не сможет себе этого позволить.

Шольц особенно подчеркнул, что гарантии такой поддержки Украине должна дать Америка, как "базис НАТО".

Напомним, ранее Германия выступала против введения западных миротворцев в Украину.

Киев же требует либо введения в Украину 100 тысяч западных миротворцев, либо поставок оружия, которые бы позволили вооружить сопоставимую украинскую группировку.

В Европе уже опасаются, что США хотят по итогам войны "повесить" на них огромные расходы на Украину.