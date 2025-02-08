Дебаты о западных миротворцах в Украине являются "неуместными и преждевременными".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND.

По его словам, имеет смысл начать переговоры по завершению конфликта.

"Во-первых, необходимо положить конец конфликту и начать реальные переговоры, а не навязанный мир. Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть будущие гарантии безопасности Украины", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что вероятнее всего Украина не получит обратно часть своей территории, а решать вопрос "через головы украинского народа" недопустимо.

"Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Это связано с тем, что предполагается, что Украина не получит от России части своей территории", - сказал он.

С его слов, после окончания войны "Украина будет иметь армию, которую она не сможет оплатить только своими финансовыми средствами; мы и все друзья Украины будем призваны на помощь".

Напомним, Британия и другие европейские страны расходятся по вопросу введения миротворческих сил в Украину в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Также в Евросоюзе растет недовольство идеей отправки миротворцев в Украину.