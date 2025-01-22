Владимир Зеленский заявил, что США должны направить своих миротворцев в Украину.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, у европейских союзников недостаточно военных, чтобы создать сдерживающий фактор для армии РФ, а любое другое решение рискует создать разногласия внутри НАТО.

"Этого [миротворческая миссия] не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", - сказал президент Украины.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что для гарантий безопасности после войны в Украине потребуются как минимум 200 тысяч западных миротворцев.

На данный момент идею введения миротворцев среди европейских стран обсуждает с Украиной только Франция. В Германии говорят, что не введут войска без согласия России. Как сообщали СМИ, Дональд Трамп против отправки американских миротворцев в Украину.

Война в Украине идет 1064-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на юго-востоке Великой Новоселки, которая окружена с трех сторон, свидетельствует карта Deep State. На северной части фронта в Харьковской области - захватила существенную часть Двуречной и продвинулась под Боровой. Также военный сообщил, что россияне продвинулись на Лиманском направлении, полностью захватив населенный пункт Терны.

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