Германия готова отправить своих миротворцев в Украину, если Россия тоже на это согласится.

Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Reuters.

По его словам, необходимо, чтобы и Украина, и Россия одобрили мандат для миротворцев, в том числе и немецких.

При этом Писториус добавил, что пока слишком рано принимать решения о присутствии каких-либо войск в Украине, поскольку не наблюдается ни переговоров, ни прекращения огня.

"Если будет прекращение огня, то, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Евросоюз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня. И очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы сыграет там свою роль", - сказал он.

Эта идея не нова. Ещё больше года назад прозвучало заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о якобы близости европейских союзников Киева к обсуждению отправки своих солдат в качестве миротворцев в Украину.

Также стало известно, что глава КНР Си Цзиньпин активизирует усилия с целью закончить войну России и Украины.

Китайский лидер Си Цзиньпин активизирует усилия по позиционированию себя в качестве миротворца, призванного положить конец войне в Украине, несмотря на растущую критику со стороны США и Европы о поддержке Пекином усилий Кремля на поле боя, говорится в статье Bloomberg.