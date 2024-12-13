"Тема очень сырая". Макрон вынесет на обсуждение лидеров Евросоюза идею размещения миротворцев в Украине
Французский президент Эмманюэль Макрон вынесет на обсуждение на саммите лидеров ЕС 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины при прекращении огня и достижении мира между Украиной и Россией.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источник.
По словам собеседника "Радио Свобода", эта дискуссия неизбежна ввиду визита французского президента в Польшу и дискуссии в медиа на тему миротворцев, а также учитывая предстоящий приход к власти в США Дональда Трампа и необходимость подготовиться к обсуждению с ним ситуации с войной в Украине.
В то же время, по словам чиновников в ЕС, тема миротворцев пока очень сырая и находится на уровне идеи.
Напомним, руководители Польши и Хорватии уже выступили против отправки своих войск в Украину. А в немецком правительстве назвали этот вопрос неактуальным.
Также есть версия, что вопрос ввода иностранных войск в Украину, против чего выступает РФ, вносится Макроном и другими представителями "партии войны" на Западе для того, чтобы сорвать или как минимум затруднить переговоры о завершении войны в Украине, которые намерен инициировать Трамп.