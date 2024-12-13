Польша не собирается отправлять миротворцев в Украину, в том числе чтобы не подыгрывать российскому нарративу про якобы желание Варшавы оккупировать запад Украины.

Такое заявление сделал глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в эфире Polskie Radio.

"Это как исторические вопросы, так и нарративная и когнитивная война, которую ведет Российская Федерация, утверждая, что Польша готова и заинтересована в оккупации западной Украины. Эта версия присутствовала в течение многих лет и очень интенсивно с начала вторжения, и она будет быстро использована, если будет использована армия", - заявил Севера.

При этом в целом идею с отправкой европейских миротворцев он считает возможной.

"Необходима дополнительная работа по выработке более единой позиции среди европейских стран. К такому подходу также приводит смена администрации в США, это изменение восприятия того, как можно закончить конфликт. Если рассматривается какая-либо форма присутствия международных сил на территории Украины, они должны иметь соответствующий международный мандат, но необходимо четко указать, что это ограниченная форма участия только западных союзников", - сказал глава БНБ.

Высказались на тему миротворцев и в Германии. Правительство Олафа Шольца считает "неактуальным" на данный момент вопрос отправки европейских миротворцев в Украину.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что об этом можно будет договариваться только при определенных условиях в будущем

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС) заявил, что "мирная миссия еще далека, хотя разумно начать планировать ее уже сейчас".

Напомним, по данным СМИ, идею с европейскими миротворцами озвучил Дональд Трамп.

Также Reuters писал, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск в Украину.