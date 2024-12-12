В Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск в Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

"Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО, а зависят от двустороннего соглашения с Украиной и очень решительно настроены действовать", – сообщил источник.

Сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который прибыл с визитом в Варшаву, что польские войска не войдут в Украину даже после прекращения огня.

"Я хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия или мира. Мы пока не планируем таких действий", - цитируют Туска Wiadomosci.

"Мы будем сотрудничать с Францией - не только, но и с Францией - в решениях, которые, прежде всего, защитят Европу, а также Украину, от возобновления конфликта, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня и, возможно, мире", - добавил Туск.

После этого, как сообщает издание, Макрон неожиданно решил сократить свой визит в Варшаву. Правда, Wiadomosci считают, что решение о сокращении визита может быть связано с необходимостью быстрого назначения нового главы правительства.

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