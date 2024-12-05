Немецкий министр обороны Борис Писториус не исключает возможность участия Германии в миротворческих силах для Украины.

Об этом сообщает Tagesschau.

"Мы готовимся, мы проигрываем сценарии, но делаем это конфиденциально... Сейчас не время публично обсуждать сценарии", - сказал министр обороны Германии.

Писториус отметил, что ответ на вопрос о военном участии в миротворческих силах в конечном итоге будет зависеть от того, "какими будут условия".

"Если будет прекращение огня и если кто-то - кто бы это ни был - решит принять там миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, объема, требований и согласия воюющих сторон", - пояснил министр.

Издание отмечает, что мнение немецкого канцлера Олафа Шольца отличается от заявления Писториуса. Во время выступления перед Бундестагом Шольц категорически отверг участие Германии в возможных миротворческих миссиях в Украине.

Между тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила отправку немецких миротворцев в Украину в случае прекращения огня.