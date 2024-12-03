Власти европейских стран обсуждают отправку своих войск в Украину для обеспечения возможного прекращения огня.

Об этом сообщают агентство AFP и газета DW со ссылкой на источники.

"Во многих странах очень серьезно думают о различных возможных сценариях и о том, как мы можем способствовать гарантиям безопасности. Нам нужно иметь идею, которую можно донести до США", — заявил AFP европейский дипломат.

При этом сближение Украины с НАТО на данный момент "кажется маловероятным".

Два источника DW в Брюсселе подтверждают, что в случае договоренностей о прекращении огня в Украине европейские страны могут развернуть в стране войска для обеспечения его соблюдения.

Напомним, вчера "Радио Свобода" тоже сообщило, что Франция и Великобритания рассматривают возможность отправки в Украину своих военных.

А в начале ноября западные СМИ писали, что один из вариантов "плана Трампа" мирного урегулирования в Украине предусматривает ввод на линию разграничения европейских войск. Впрочем, у самого Трампа достоверность таких планов не подтверждали.

Россия же заявляла, что любые миротворцы могут быть введены на линию фронта только по согласию "обеих сторон конфликта".