В Украине продолжается война. Фото: Генштаб ВСУ

Некоторые оценки перспектив развития событий на фронте в Украине от источников газеты The Washington Post в американской власти. Они приведены в уже упоминавшейся нами статье о том, что администрация Джо Байдена разочарована неспособностью украинских властей пополнить армию живой силой в необходимых объемах.

Если резюмировать: в США не считают, что фронт ВСУ в ближайшее время рухнет и россияне осуществят глубокий прорыв, но в более отдаленной перспективе видят проблему истощения украинских войск и обострения нехватки личного состава.

Более детально:

  1. Аналитики, отслеживающие ход конфликта, в последние дни сообщают о резком усилении российского наступления в западной части Донецкой области, что ставит под угрозу города Покровск и Великая Новосёлка, а также украинские линии снабжения. Однако высокопоставленный представитель Минобороны США снизил вероятность угрозы немедленного масштабного прорыва, объяснив быстрые успехи Кремля равнинной и "довольно открытой" местностью к югу от Покровска, которая, по словам чиновника, слабо укреплена, поскольку украинские силы отходят к более защищённым позициям. "Я предполагаю, что как только россияне преодолеют открытую местность и столкнутся с более укреплёнными оборонительными позициями украинцев, ситуация станет для них гораздо сложнее. Темп наступления замедлится, и всё вернётся к изматывающему, медленному продвижению, которое мы уже наблюдали ранее", - заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.
  2. По Курской области прогноз от источника в Пентагоне такой: "если ни одна из сторон не изменит существенно уровень усилий и ресурсов, направленных на Курск, России потребуется несколько месяцев, чтобы полностью вытеснить украинские войска с этой территории". Пентагон внимательно следит за ситуацией в Курске, чтобы оценить, как на ход боевых действий повлияет недавнее решение администрации Байдена снять давний запрет на применение американских ракет для ударов по целям в глубине территории России. На данный момент, по словам представителя, эти ракеты оказали лишь "дестабилизирующий" эффект на общий ход боевых действий, замедляя интеграцию северокорейских сил.
  3. В долгосрочной перспективе, подчеркивают американские чиновники, разрыв между российскими и украинскими усилиями по вербовке, вероятно, окажется гораздо более важным для определения хода военного конфликта. Измотанная украинская армия испытывает трудности из-за крайней нехватки личного состава в передовых частях, а также из-за медленных темпов мобилизации и обучения. Кремлю тем временем удается понемногу наращивать свои силы, хотя он и несет большие потери, сказал один из чиновников. Прогресс по активизации мобилизации, после принятия нового закона, привел лишь к медленному прогрессу, к разочарованию администрации Байдена. "В течение последнего года они (украинские власти - Ред.) не мобилизуют и не обучают достаточно солдат, чтобы восполнить потери на поле боя", - говорит источник газеты.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о том, что администрация Байдена требует от Киева снизить возраст мобилизации до 18 лет

Между тем Зеленский уже заявил, что украинской армии не хватает сил для возврата территорий военным путем.

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