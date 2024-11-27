Соединенные Штаты требуют снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность вооруженных сил.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Как пишет агентство, россияне фактически достигли стабильного прогресса на востоке и начинают оттеснять украинские линии в Курске. Мобилизация и увеличение численности личного состава, по мнению американских чиновников, может существенно изменить ситуацию.

При этом источник AP указывает, что, по оценке украинской стороны, ВСУ необходимо дополнительно около 160 000 военнослужащих, однако администрация США считает, что, вероятно, понадобится больше.

Напомним, ранее в Офисе президента уже сообщали, что Штаты давят на Украину для снижения планки мобилизации до 18 лет.

Позже это подтвердил Зеленский, но заявил, что он против понижения возраста мобилизации.

Война в Украине идет 1008-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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