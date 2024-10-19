В Украине продолжают активно обсуждать тему снижения возраста мобилизации.

"Если Конституцией определено, что человек с 21 года может стать нардепом, то солдатом с 20 он может точно стать", — заявил секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко.

По словам нардепа и военного, к заявлениям на эту тему его подтолкнули конгрессмены в частных беседах.

Костенко сказал, что у американцев возникают сомнения относительно проблем с мобилизацией в Украине.

"Идёт война за независимость, вы воюете, мы даём оружие. Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему же во всех странах призывают с 18 лет, а у вас с 25 лет? Значит, у вас нет проблем с мобилизацией. Или же вы боитесь принимать кардинальные решения", — пересказывает Костенко свои разговоры с американскими коллегами.

По этом, по мнению политика, снижение мобилизационного возраста — "не радикальное решение" и он выступает за него.

Ранее в ОП уже сообщили, что Штаты давят на Украину для снижения планки мобилизации до 18 лет.

Позже это подтвердил Зеленский, но заявил, что он против понижения возраста мобилизации.