По состоянию на данный момент Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не видит необходимости мобилизовать женщин или снижать призывной возраст.

Об этом заявила член оборонного комитета Верховной Рады Ирина Фриз.

"Без внесения соответствующих изменений в действующее законодательство никто не сможет призывать женщин", - пояснила Фриз.

Ранее прозвучал целый ряд заявлений военных и политиков о возможности мобилизации женщин. Так, военный Александр Матяш считает, что Украина перестанет существовать, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

В свою очередь о возможности мобилизации женщин заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину.

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