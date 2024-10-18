Снижение возраста мобилизации - это "реальный сценарий".

Такое заявление сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспресо".

"Если мы окажемся в ситуации, когда нам действительно не будет откуда черпать дополнительный ресурс для обороны нашей страны, то снижение мобилизационного возраста вполне реальный сценарий развития событий. Нам придется очень резко мобилизовывать граждан, которые попадают под снижение мобилизационного возраста", - заявил Тимочко.

Он считает, что если удастся закрыть коррупционные лазейки для уклонения от призыва, то снижения возраста мобилизации удастся избежать.

Также Тимочко считает необходимым законодательно урегулировать возможность получения высшего образования мужчинами старше 25 лет, чтобы лишить их оснований избегать военной службы.

"Я понимаю, когда происходит бронирование на военные объекты. Впрочем, бронирования футболистов, циркачей и людей других подобных профессий в условиях войны не должно быть. Нам нужно защищать страну. Я понимаю, что молодежь должна учиться и получать образование, но точно не мужчины старще 25 лет. Они имели шанс получить высшее образование. Поэтому, возможно, сейчас важно воспользоваться шансом защитить свою страну", - добавил он.

Ранее в Офисе президента сообщили, что США давят на Украину, чтобы ее власти снизили возраст мобилизации с 25 до 18 лет.

Также в последнее время идет дискуссия о перспективе мобилизации женщин.