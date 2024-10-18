Партнеры хотят, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны", – сказал он.



Президент добавил, что Министерство обороны будет предлагать специальные контракты тем, кто хочет служить.

Также Зеленский снова коснулся слухов о создании Украиной ядерного оружия и назвал их "вбросом".

"Украина не собиралась создавать угрозу миру ядерным оружием", - сказал президент.

При этом Зеленский заявил, что ядерное оружие могло бы защищать Украину.

"Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, и аргумент - то, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и гарантировали нам безопасность. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств", - сказал он.

Кроме того, в эфире телемарафона Зеленский сообщил, что США будут предоставлять Украине новые пакеты помощи на 500-700 миллионов долларов каждые 2-3 недели. Президент заявил, что договорился об этом с президентом США Джо Байденом два дня назад.

Также, по его словам, вскоре команда Белого дома должна приехать в Украину с визитом.

В своем выступлении Зеленский упомянул и тему саммита БРИКС. Президент считает, что саммит нужен главе Кремля Владимиру Путину, чтобы представить свой план окончания войны.

"Путин будет делать все, чтобы предложить миру свою формулу окончания войны. Для того чтобы его формулу кто-то поддержал, – для этого ему нужен какой-то фундамент", – сказал украинский президент.

Еще Зеленский допустил экспорт беспилотников в страны "Рамштайна".

"Я попросил министра обороны продумать, какие могут быть модели (экспорта). Но он очень опасен. Если мы экспортируем кому-то, а оно потом в России – раз. Вторая история – это должны быть только страны "Рамштайна". И даже среди тех стран есть те, кто давали деньги нам на производство дронов. Поэтому я не против, если что-то разработается, но при всем уважении к ближневосточным и другим странам – те, кто нам не помогал с оружием, я не считаю, что мы имеем право туда экспортировать", – сказал президент.

Ранее в Офисе президента сообщили, что Штаты давят на Украину для снижения планки мобилизации до 18 лет.

Также в Раде говорили, что возраст для мобилизации в Украине должен быть 20-50 лет.