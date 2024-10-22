Возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина будет "на грани уничтожения".

Об этом в интервью львовскому телеканалу NTA заявил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

"Если страна будет на грани уничтожения, можно снизить возраст мобилизации до 14 лет. В этом возрасте молодой человек уже может поднять автомат. Мы знаем прогрессивные страны Центральной Африки, где дети воюют с 12-14 лет", - сказал политик журналистке канала.

Это не первый случай, когда политики и общественные деятели предлагают понизить мобилизационный возраст. В последнее время в украинском информационном пространстве активизировались разговоры на эту тему.

Так, народный депутат Роман Костенко считает, что "человек точно может стать солдатом с 20 лет". Также в поддержку понижения мобилизационного возраста высказывались экс-нардеп от "Свободы" и командир бригады Национальной гвардии.

А недавно стало известно, что к принятию таких мер украинские власти подталкивают западные партнёры.

"Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного только западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не прогнулся и продолжает убеждать политиков от обеих партий давать оружие без смены призывного возраста", — заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко.