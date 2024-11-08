Фронт не посыпался, но переживает худший период с весны 2022 года.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил волонтер и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Чмут считает, что факторы, которые повлияли на текущую ситуацию, еще могут привести к "плохим негативным сценариям развития дальнейших событий".

Волонтер заявил, что не столько РФ за год стала сильнее, сколько Украина слабее: у ВСУ не хватает людей, боеприпасов, а у страны в целом - "стратегической поддержки партнеров по нелинейному противодействию РФ".

По его мнению, мобилизация происходит "никак" и всё идет к понижению мобилизационного возраста.

Идею призвать 500 тысяч украинцев Чмут считает адекватной.

Ранее о необходимости мобилизовать такое число мужчин заявлял главком ВСУ Валерий Залужный, однако Владимир Зеленский раскритиковал это предложение.

Сейчас власти официально подтвердили планы мобилизовать 160 тысяч человек.

Война в Украине идет уже 987-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска продвинулись к юго-западу от Селидово, сообщает Deep State. Также они продвинулись в районе Максимовки, военные пишут, что войска противника дошли уже до села Сухие Ялы и ведут за них бои.

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