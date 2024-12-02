Украинской армии не хватает сил для возвращения своих территорий военным путём.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

Поэтому, по его словам, нужно найти дипломатические, а не военные решения.

"Нашей армии не хватает сил, чтобы сделать это. Это правда. Нам действительно нужно найти дипломатические решения", - сказал президент.

Он отметил, что это станет возможно "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны", чтобы Россия не смогла начать новое вторжение.

В частности, для этого Зеленский вновь призвал пригласить Украину в НАТО.

Кроме того, президент добавил, что война вступила в "сложный период" и Россия активно наступает на Донбассе.

Между тем экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил завершение войны в Украине по линии фронта без признания за РФ захваченных территорий.

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна навсегда отказаться от этих территорий", - заявил Столтенберг в интервью изданию Table.

Ранее Зеленский заявил о невозможности военной победы в интервью телеканалу Fox News.

Также президент говорил, что Украина может согласиться с остановкой войны по линии фронта при условии членства в НАТО.

Что это означает, мы анализировали в отдельном материале.