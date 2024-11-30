Владимир Путин будет "счастливым человеком" после интервью президента Украины Владимира Зеленского, где он впервые допустил отказ от войны за территории в обмен на вступление в НАТО.

Такую оценку дают журналисты британского телеканала Sky News, которому президент Украины дал это интервью.

"Владимир Путин будет счастливым человеком после этого интервью. После многомесячного противостояния по поводу того, как закончится война, его коллега, похоже, моргнул первым, давая ему самый четкий намек на то, что Украина может быть готова уступить территорию (хотя и не юридически) в рамках мирного соглашения", - считает Айвор Беннетт, московский корреспондент Sky News.

Российский президент "будет рассматривать это как психологическую победу".

При этом главное сомнение журналистов канала в том, согласится ли НАТО и в особенности новоизбранный президент США Дональд Трамп на членство Киева в Альянсе.

Зеленский "знает, что членство в НАТО не стоит на повестке дня. Команда Трампа очень ясно дала это понять", пишет Доминик Вагхорн, редактор Sky News по международным отношениям. Он предполагает, что разговором о НАТО Зеленский "начинает торги, зная, что ему придется согласиться на меньшее".

Дебора Хейнс, редактор телеканала по безопасности и обороне, указывает, что приглашение вступить в НАТО "не может быть распространено на страну, которая находится в состоянии войны".

Кроме того, приглашение должны будут одобрить все 32 члена Альянса. Однако даже в случае прекращения войны Германия, Италия и Венгрия "все равно будут оказывать огромное сопротивление предложению Киеву членства в клубе, учитывая риск возобновления конфликта с Россией".

Хейнс напоминает, что ключевым странам НАТО стоило недавно огромных трудов убедить союзников по блоку "просто подписать заявление о том, что Украина находится на "необратимом пути" ко вступлению".

"Учитывая риск войны с Москвой, крайне маловероятно, что все государства-члены подпишутся под таким планом (принятия Украины в НАТО - Ред.) без существенного давления со стороны тех стран, которые могут поддержать его. Если в эти страны не входят Соединенные Штаты (где победил Трамп - Ред.), то трудно представить, что такой толчок имеет какие-либо шансы на успех", - считает журналист.

Кроме того, она считает, что на такой вариант не согласится на данном этапе и Путин. Чтобы изменить позицию, ему "пришлось бы почувствовать, что у него нет больше шансов на успех с помощью военной силы".

Что означает смена позиции Зеленского по территориям и НАТО, мы анализировали в отдельном материале.