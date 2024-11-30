Президент Украины Владимир Зеленский не будет снижать мобилизационный возраст, как этого требуют американцы.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

Но дал понять, что готов рассмотреть этот вопрос в случае увеличения поставок оружия Западом.

"Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти в какую бригаду с каким оружием?", - спросил президент.

Президент отметил, что Украина благодарна за помощь, которую уже получила. Однако, по его словам, партнёры оснастили только "две с половиной бригады", но есть "реальная проблема с десятью бригадами, которые наши партнеры не оснастили".

"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - добавил Зеленский.

Недавно СМИ писали, что Соединенные Штаты призвали Киев снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность вооруженных сил.

В МИД Украины также ответили на это просьбой о дополнительном оружии.