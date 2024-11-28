Тема снижения возраста мобилизации в Украине обсуждалась на переговорах с США.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

"Я могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Я могу опровергнуть, что это является точкой напряжения или что это обсуждается критическим или негативным образом", - сказал Тихий.

Также он дал понять, что ключевая просьба Киева к союзникам - поставки оружия, поскольку есть проблемы с вооружением уже мобилизованных.

"Мы сейчас в ситуации, когда нам нужно оснащение, чтобы вооружить всех уже мобилизованных, и мы считаем, что первый приоритет - это присылать военную помощь скорее", - добавил он.

Между тем американский миллиардер и приближенный Дональда Трампа Илон Маск раскритиковал призывы администрации Джо Байдена к Украине снизить возраст мобилизации до 18 лет.

"Сколько еще (людей) должны погибнуть?" — написал в Х бизнесмен.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о том, что администрация Байдена требует от Киева снизить возраст мобилизации до 18 лет. Штаты добиваются этого, чтобы быстро увеличить численность вооруженных сил.

Кроме снижения возраста в США хотят более жестких мер в отношении дезертиров. Чиновник администрации Байдена сказал, что Украина может оптимизировать свои нынешние силы, более агрессивно обращаясь с солдатами, которые дезертируют или уходят в самоволку.