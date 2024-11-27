Агентство Associated Press объясняет, почему Белый дом требует от Украины призывать 18-летних.

По словам высокопоставленного сотрудника администрации, "чистая математика" ситуации, в которой сейчас находится Украина, подтверждает, что ей нужно больше войск для участия в боевых действиях.

По словам чиновника, украинцы считают, что им нужно около 160 000 дополнительных военнослужащих, но администрация США полагает, что им, вероятно, потребуется больше контингента.

Европейские союзники также подчеркнули, что недостаточная глубина обороны может вскоре сделать невозможным для Украины дальнейшее удержание приграничного района Курска, который она захватила в этом году.

Ситуация в Курске еще более осложнилась с прибытием тысяч северокорейских военных, направленных для помощи Москве в попытках вернуть утраченные территории.

"Не существует простых ответов на вопрос о серьезной нехватке рабочей силы в Украине, но снижение призывного возраста могло бы помочь", - сказал старший директор Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Брэдли Боуман.

Украина предприняла шаги для увеличения числа мужчин, подлежащих призыву, однако эти меры выглядят недостаточными на фоне значительно превосходящих сил российской армии.

Чиновник администрации Байдена добавил, что администрация считает, что Украина также может оптимизировать свои нынешние силы, более агрессивно обращаясь с солдатами, которые дезертируют или уходят в отпуск без содержания.

Ранее в Офисе президента уже сообщали, что Штаты давят на Украину для снижения планки мобилизации до 18 лет.

Позже это подтвердил Зеленский, но заявил, что он против снижения возраста мобилизации.