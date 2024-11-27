Снижать призывной возраст в Украине бессмысленно, потому что не хватает оружия для солдат.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя публикации прессы о том, что Штаты требуют этого от Украины.

"Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", – написал Литвин в соцсети Х.

Ранее агентство Associated Press объяснило, почему Белый дом требует от Украины призывать 18-летних.

По словам высокопоставленного сотрудника администрации, "чистая математика" ситуации, в которой сейчас находится Украина, подтверждает, что ей нужно больше войск для участия в боевых действиях.

Напомним, в Офисе президента уже сообщали, что Штаты давят на Украину для снижения планки мобилизации до 18 лет.

Позже это подтвердил Зеленский, но заявил, что он против снижения возраста мобилизации.