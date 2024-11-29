Владимир Зеленский готов остановить войну в Украине без возвращения захваченных территорий, если страну возьмут в НАТО.

Об этом президент заявил в интервью телеканалу Sky.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем", - сказал Зеленский.

По словам президента, вступление Украины в НАТО положит конец "горячей фазе войны" и поможет впоследствии договориться о возвращении захваченных РФ территорий "дипломатическим путем".

Что означает заявление Зеленского

Отметим, что это первое заявление Зеленского с начала полномасштабной войны о том, что он готов ее завершить без возвращения захваченных территорий. До этого официальной концепцией украинских властей было продолжение войны до возврата всех территорий в границах 1991 года.

На протяжении последних лет Зеленский и его соратники постоянно говорили, что любые предложения, которые предусматривают прекращение огня по линии фронта без возвращения захваченных территорий, - это "проект Путина". Отметали они как "капитулянтские" и периодически возникавшие разговоры о завершении войны по линии фронта в обмен на вступление в НАТО ("мир и НАТО в обмен на территории").

А сейчас Зеленский фактически официально отказался от ключевого пункта своей "формулы мира" - войны до возврата всех территорий в границах 1991 года. И вдруг лично озвучил "капитулянтскую" формулу. Поэтому на первый взгляд его слова тянут на сенсацию.

Но можно ли считать это крутым поворотом и сменой концепции? Не совсем.

Прежде всего нужно учесть время, когда Зеленский об этом заявил. Это произошло вскоре после того, как Дональд Трамп выдвинул на должность спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога, который ранее уже озвучивал свой план завершения войны: прекращение огня по линии фронта и отказ от принятия Украины в НАТО. Аналогичные идеи высказывались и другими членами команды Трампа.

После этого Зеленский и его союзники из "партии войны" на Западе, судя по всему, пришли к выводу, что вероятность выдвижения Трампом именно такого плана очень высока, а поэтому, видимо, и решили предпринять ряд действий, чтобы заранее его сорвать. А именно добиться ещё до инаугурации официального приглашения в НАТО (это задача-максимум). Если же этого не получится (некоторые страны НАТО точно будут против), то хотя бы убедить Трампа изменить "план мира", исключив оттуда пункт о невступлении Украины в Альянс и оставив только условие завершения войны по линии фронта.

Расчет здесь на то, что в таком случае Путин, который настаивает на нейтральном статусе, точно отвергнет подобный план и война продолжится.

То есть заявление Зеленского свидетельствует не о его готовности завершить войну по линии фронта, а о его желании сделать так, чтобы этого не случилось. Но не из-за отказа Украины, а из-за отказа России.

Другой вопрос, что у Трампа такую многоходовку могут очень быстро вычислить и сохранить в плане мораторий на членство Украины в НАТО.

Хотя наверняка сейчас развернется довольно мощная кампания по убеждению избранного президента США принять идею Зеленского. Как и попытки организовать приглашение Украины в Альянс ещё до инаугурации.

Напомним, глава МИД Украины сегодня уже обратился к НАТО с призывом дать официальное приглашение на следующей неделе.