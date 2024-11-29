План спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, который он озвучил еще в апреле, подразумевает поэтапное снятие санкций с РФ в качестве стимула для ее участия в переговорах с целью завершения войны по линии фронта.

Об этом пишет CNN.

"Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное смягчение - только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину", - сообщает издание.

Вчера Der Spiegel написал, что Келлогу предстоит "почти невыполнимая миссия": найти условия сделки, которые привели бы к окончанию войны, будучи хотя бы частично приемлемыми для ее участников. Да и сам Трамп, который во время предвыборной кампании обещал прекратить помощь Украине, вряд ли, как считает издание, захочет выглядеть президентом, который бросил Украину под "автобус Путина".

Подробнее о том, что означает выдвижение Трампом Кита Келлога спецпосланником по Украине, мы писали в отдельном большом аналитическом материале.