Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что НАТО должна отправить миротворцев в Украину, чтобы они "контролировали границу". Видимо, он имел в виду потенциальную линию разграничения.

Об этом британец сказал в интервью The Telegraph.

"Это должно быть НАТО. Я не вижу никакой альтернативы. Я надеюсь, что это будет то, что понравится и президенту Трампу. Я думаю, что мы должны ввести войска на Украину. Я не думаю, что мы должны посылать туда боевые войска, чтобы противостоять россиянам. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, контролирующие границу, но также помогающие украинцам. И я не вижу, чтобы такая европейская операция могла состояться без британцев. Мы должны быть там", - заявил Джонсон.

Он отметил, что Украина "на самом деле очень богатая страна с огромным потенциалом", которая сможет "окупить затраты на свою оборону".

В РФ тоже допустили ввод в Украину западных войск, но назвали такой гипотетический шаг "фактической оккупацией" Украины странами НАТО.

"Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами: Черноморское побережье - Румыния; западные области Украины - Польша; центр и восток страны - Германия; северные области, в том числе столичный регион, - Великобритания", - указано в сообщении Службы внешней разведки (СВР).

В Кремле же сказали, что введение миротворцев будет возможно только с согласия всех воюющих сторон.

"Для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблему первопричин этого конфликта. И здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина тему ввода миротворцев не комментировала.

В то же время западные СМИ писали, что один из вариантов плана Трампа мирного урегулирования в Украине предусматривает ввод на линию разграничения европейских войск. Впрочем, у Трампа достоверность таких планов не подтверждали.

Летом в Париже заявляли, что Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины.