Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Фейсбук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам служить на командных должностях в украинской армии.

Об этом сообщается на правительственном сайте Украины.

То же самое касается и лиц без гражданства – они теперь также могут быть офицерами Вооружённых сил.

Снимок информации о законе

Напомним, по данным Washington Post, на стороне Киева воюют почти 20 тысяч иностранцев.

Это сочувствующие Украине добровольцы, приехавшие со всего мира после полномасштабного вторжения РФ – люди, которые в перспективе могут получить украинское гражданство.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому обладатели звания Героя Украины получат бесплатно жильё от государства.

"Лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", может быть предоставлена ​​одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", – говорится в указе.

Война в Украине продолжается уже 974-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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