Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам служить на командных должностях в украинской армии.

Об этом сообщается на правительственном сайте Украины.

То же самое касается и лиц без гражданства – они теперь также могут быть офицерами Вооружённых сил.

Напомним, по данным Washington Post, на стороне Киева воюют почти 20 тысяч иностранцев.

Это сочувствующие Украине добровольцы, приехавшие со всего мира после полномасштабного вторжения РФ – люди, которые в перспективе могут получить украинское гражданство.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому обладатели звания Героя Украины получат бесплатно жильё от государства.

"Лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", может быть предоставлена ​​одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", – говорится в указе.

Война в Украине продолжается уже 974-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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