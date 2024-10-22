Зеленский подписал закон, согласующий Уголовный кодекс Украины с нормами Римского статута
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который приводит Уголовный кодекс Украины в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда.
Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.
Закон, в частности, криминализирует преступления против человечности и предусматривает увеличение срока наказания за преступление агрессии до пожизненного лишения свободы.
Напомним, что перед этим Украина ратифицировала сам Римский статут.
Украина ратифицировала статут с отдельным заявлением, что в течение 7 лет страна не будет признавать юрисдикцию МУС касательно украинских граждан.
Киев подписал Римский статут еще 20 января 2000 года, однако ранее не ратифицировал договор.
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