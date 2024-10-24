Владимир Зеленский не будет подписывать принятый Верховной Радой закон об отмене перевода времени.

Об этом сообщает "ВВС-Украина" со ссылкой на источники.

Уже в воскресенье Украина перейдёт на зимнее время. На нем страна должна оставаться, согласно принятому парламентом закону, однако президент его всё ещё не подписал.

По данным собеседников издания, президенту доложили, что фиксация на зимнем времени приведёт к миллиардным убыткам для экономики. Источник в Офисе президента добавил, что поэтому президент "не планирует подписывать" документ.

Сроки для ветирования закона уже истекли. Говорят, что вето президент не стал накладывать, чтобы "не обижать" спикера парламента Руслана Стефанчука, потому что узаконивание окончательного перехода всей страны на зимнее время было его инициативой.

Напомним, Рада приняла закон об отмене перехода на летнее и зимнее время в середине июля. Впоследствии закон подписал Стефанчук, а 21 августа его направили на подпись президенту. Согласно документу, следующим летом в Украине могло начать темнеть и светать на час раньше.

Украинские учёные выступили против жизни по зимнему времени, так как это приведет к резкому росту энергопотребления. А бывшая депутат Рады Татьяна Черновол обругала в резкой форме инициаторов законопроекта и пожелала им смерти от ракет.