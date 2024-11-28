В России утверждают, что 25 ноября нанесли ракетный удар по штабу спецподразделения "Кракен" в Харькове, а также по месту временной дислокации центра спецопераций ССО в Одессе.

Об этом сообщается в сегодняшней сводки Министерства обороны РФ.

В сводке заявляется о гибели в обоих городах американских и французских военных инструкторов.

"25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в городе Харьков уничтожены до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США. Ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов", - сказано в тексте.

Украина этой информации не подтверждала. 25 ноября официально сообщалось о пострадавших жилых домах в Харькове, школе и жилых домах в Одессе.

Война в Украине идет 1009-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись в Желтом и соседних населенных пунктах на Покровском направлении. Есть продвижение в самом Курахово, сохраняется серая зона в центре города. Также армия РФ продвинулась в сторону Разлива - к трассе на Курахово, идущей с запада. В Харьковской области россияне продвинулись в Кругляковке и расширили свой плацдарм на левом берегу реки Оскол.

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