Анализируем итоги 1008-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне существенно продвинулись на нескольких направлениях в Донецкой и Харьковской областях, свидетельствует карта Deep State.

Под Покровском продолжается попытка обойти его с юга, россияне продвинулись в Желтом и соседних населенных пунктах, а также в нескольких участках вплоть до Кураховского направления.

Есть продвижение в самом Курахово, сохраняется серая зона в центре города, указан контроль РФ над двумя зданиями там. Укранские военные также пишут о перегруппировке РФ и скором начале штурма Старых Тернов к северо-западу от Курахово.

Южнее есть продвижение в "кармане". Украинский военный с позывным "Мучной" заявляет, что там практически захвачена Елизаветовка, а выход из полукотла уже под огневым контролем россиян.

На юге Донецкой области россияне снова продвинулись в сторону Разлива - к трассе на Курахово, идущей с запада. Здесь около недели продвижения у россиян не было. Сейчас до Разлива осталось менее четырех километров.

Чуть западнее армия РФ снова продвинулась к трассе на Великую Новоселку со стороны Богатыря.

На севере, в Харьковской области, россияне продвинулись в Кругляковке на юг, а также расширили свой плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Двуречной.

При этом некоторые украинские военные в своих пабликах сообщили, что плацдарм от россиян уже зачищен, однако другие источники пока этого не подтверждали.

Бросок на Днепр и потери ВСУ. Военные перспективы

Россия может попытаться захватить часть Днепропетровской области, пишет американский Институт изучения войны.

Также "российские военные могут использовать ограниченное продвижение в Днепропетровскую область, чтобы создать условия для будущих операций по военной оккупации Днепропетровской области и других регионов Восточной и Центральной Украины в долгосрочной перспективе".

Ранее мы рассказывали, как прорыв РФ около Великой Новоселки может привести к проблемам для ВСУ на всем Южном фронте, включая наступление РФ в сторону Днепропетровской и Запорожской областей. Отметим, что сейчас от позиций РФ в Новодаровке до границы Днепропетровской области осталось чуть больше семи километров.

Судя по неоднократным заявлениям западных медиа и чиновников, главная проблема для Украины сейчас - количество личного состава. Причем сегодня вышла статья, в которой заявляется, что потери ВСУ в несколько раз выше официально декларируемых.

Не менее 60–100 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны с РФ, еще около 400 тыс. были сильно ранены и больше не могут воевать, пишет The Economist. Издание изучило различные источники с целью попытаться установить потери ВСУ. Россия же, по данным западных разведок, потеряла до 200 тысяч солдат погибшими.

Напомним, Зеленский в феврале говорил, что на фронте погибли 30 тысяч украинских военных. Уже тогда зарубежные журналисты усомнились в этих данных. Теперь же, по их данным, безвозвратных потерь - то есть тех, кто больше не вернется на фронт - как минимум полмиллиона человек.

При этом тот же The Economist не так давно писал о том, что 10% от всей украинской армии находятся в СЗЧ.

О том, что потери выше, чем официально заявляется, говорят и рассказы украинских военных. По словам командира роты беспилотников Андрея Онистрата, в Торецке как минимум 500 человек "исчезли" во время ротации - когда 95-ю бригаду в городе меняли на 150-ю.

В момент ротации в тыл 95-й бригады вошли до полутора сотен россиян. Командование бригады, которая должна была ее сменить, послало на позиции четыре бронемашины, которые должны были проехать мимо захваченных позиций. "Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. И они пропали", - сообщил Онистрат.

На второй день "ситуация повторяется". "Короче, десять дней минус 500 человек", - рассказал военный, подразумевая, что эти люди погибли или попали в плен.

На фоне недостатка солдат для фронта с Запада звучат призывы снизить возраст мобилизации с нынешних 25 до 18 лет.

Так, агентство АР со ссылкой на оценку европейских чиновников пишет, что ВСУ придется покинуть Курскую область РФ, если Киев не снизит возраст мобилизации.

Как сообщает агентство, европейские союзники заявили Киеву, что «отсутствие глубины (эшелонированной обороны – Ред.) означает, что вскоре может стать невозможным для Украины продолжать действовать в Курской области. Ранее сообщалось, что администрация Байдена призывает украинскую власть снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.

Помимо проблем с личным составом украинские военные вчера писали о проблемах с вооружением - в частности, с минами, многие из которых оказались бракованными.

Уходящая администрация США пытается эти проблемы в оставшееся ей время сгладить. Госсекретарь США Блинкен вчера побывал на встрече министров "Большой семерки", где заявил, что у Байдена обеспечат Украину всем для продолжения конфликта в 2025 году - или ведения диалога о мире "с позиции силы", если до него дойдет.

Он также выразил уверенность в том, что поддержка стран Европы в отношении Украины сохранится даже после прихода к власти Трампа. По его словам, "Семерка" также на финальном этапе выделения Киеву кредита на 50 миллиардов долларов.

Кроме того, Байден до своего ухода хочет получить от Конгресса еще 24 миллиарда долларов для военных поставок Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico. Такой запрос он негласно направил в Конгресс.

Обращение Байдена могут рассмотреть в декабре. Правда, как пишет издание, шансы на утверждение невелики - обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Но даже в случае утверждения, на украинском поле боя помощь скажется лишь в отдаленной перспективе.

Как говорят источники, Белый дом рассчитывает, что $16 млрд конгрессмены согласятся выделить на восполнение американских запасов. То есть большая часть ассигнований вообще Украины не коснется. А еще $8 млрд в Белом доме просят выделить по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она не предусматривает быстрой отправки помощи с военных складов. По этой программе Пентагон заключает контракты с производителями на производство оружия для Украины.

Несмотря на то что шансы на одобрение пакета после победы Трампа стали еще меньше, чем раньше, соратники республиканца уже критикуют идею Байдена. "Это ненормально. Финансирование вечной войны", - отреагировал Илон Маск.

Переговоры и мир

Сегодня глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам, если выйдет на границы 23 февраля 2022 года.

"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована. Но Россия не проявляет никаких признаков такой готовности, продолжая эскалацию", - заявил глава ОП в интервью шведскому изданию Dagens industri.

Напомним, ранее Киев говорил, что готов к переговорам только после вывода войск РФ на границы 1991 года. Однако Зеленский недавно заявил, что сделать это военным путем на данный момент невозможно. И теперь Ермак фактически официально подтвердил изменение концепции украинских властей, заявляя, что можно начинать переговоры и с линии разграничения 2022 года.

Однако, даже такая "смягченная" позиция Киева не подкреплена какой-либо позитивной для ВСУ динамикой на поле боя, которая бы дала основание предположить, что фронт может откатиться назад на линию февраля 2022 года. Наоборот - россияне наступают. И пока непонятно, кто и как их может заставить вернуться к исходным позициям на момент начала вторжения. Тем более что сама Москва вообще требует передачи ей всей территории четырех областей.

Кроме того, тезис о "линии 24 февраля" противоречит позициям сразу нескольких глобальных игроков.

Во-первых глобального Юга, который сгруппировался вокруг китайско-бразильского плана по остановке войны на линии фронта и затем старту переговоров.

Во-вторых - влиятельной группы в окружении Трампа, которая выступает также за остановку войны по линии фронта с отказом Киеву вступать в НАТО (активно эту позицию высказывал будущий вице-президент Вэнс и, насколько известно, ее поддерживает Маск).

Конечно, сам президент США может после инаугурации стать на другую позицию - продолжать поддержку Украины в том же режиме или даже ее увеличить (такая точка зрения также присутствует среди части республиканцев). Но пока из лагеря Трампа не идут какие-либо сигналы, подтверждающие такой сценарий. Наоборот - почти все сведения о возможном плане урегулирования, которые может предложить избранный президент США, так или иначе "крутятся" вокруг завершения войны по линии фронта (а не по линии 2022 года) и нейтрального статуса Украины по крайней мере на ближайшую перспективу.

И сегодня от Трампа поступил, пожалуй, самый четкий с момента выборов сигнал о том, что именно исходя из этих вводных он и будет строить свою политику.

Он выдвинул на должность своего спецпосланника по вопросам Украины кандидатуру Кита Келлога. Келлог, который в первый президентский срок Трампа занимал должность начальника штаба Совета нацбезопасности, сейчас предлагает остановку войны по линии фронта через принуждение Киева и Москвы к переговорам, а также снятие с повестки на ближайшее время вопроса вступления Украины в НАТО.

"План Келлога по прекращению военного конфликта предполагает замораживание боевых действий на нынешних позициях и принуждение Киева и Москвы сесть за стол переговоров. Келлог разработал свой план по Украине вместе с Фредом Флейцем, который также занимал должность руководителя аппарата Совета национальной безопасности при Трампе. Согласно предложенной ими стратегии, США должны будут сказать Украине, что она получит больше американского оружия только в том случае, если вступит в мирные переговоры. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет снят с повестки дня на ближайшее будущее", - пишет Reuters.

Неслучайно, что в Киеве по поводу предлагаемых командой Трампа сценариев царит заметная тревожность.

Если Трамп остановит военную помощь Украине, армия РФ дойдет до Днепра, Запорожья и Полтавы, заявил экс-глава МИД Кулеба в интервью Politico. Он опасается, что Трамп "посадит Украину на голодный паек, чтобы сделать ее более послушной, если его мирная попытка пойдет наперекосяк", что Кулеба считает вполне вероятным.

"Линия фронта на Донбассе рухнет, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне", - заявил экс-министр.

Он уверен, что Зеленский не подпишет мирное соглашение, по которому РФ получает захваченные территории, а Украина откажется от НАТО. "Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО. Может ли Зеленский подписать? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет конец Зеленского в политическом плане", — заявил Кулеба.

Ранее Зеленский заявил телеканалу Fox News, что Украина проиграет войну, если США начнут сокращать ей помощь при Трампе.

Правда, есть в словах Кулебы определенная логическая неувязка. По его версии выходит, что у Зеленского предпочтут "проиграть войну" и, возможно, потерять еще больше территорий - чем завершить конфликт пусть и переговорами, но с куда меньшими потерями, чем они могут быть в случае войны в условиях остановки американской помощи.

Не совсем понятно, зачем украинской власти так поступать - с учетом того что население, судя по последним опросам, все сильнее склоняется к переговорам и даже территоральным уступкам ради остановки войны. И вряд ли бросится "сносить" президента, если он такой вариант утвердит.

Однако мотив отвергать варианты скорейшего завершения войны (а скорейшее завершение возможно только по линии фронта) могут лежать не в военной плоскости, а в политической. А именно - неопределенностью будущего президентской команды после окончания войны.

По одному из сценариев, у Зеленского опасаются потерять власть на выборах, которые после наступления мира придется проводить (западные СМИ приводят закрытую социологию, по которой Зеленского может победить Залужный, но не исключено появление к тому времени и других кандидатов).

Также не исключено, что российская сторона может в качестве одного их условий окончания войны потребовать ухода из власти Зеленского и подписания мира с кем-то другим (на что в Москве уже неоднократно намекали, заявляя о "нелегитимности" украинского президента).

В любом случае заключение мира для Украины тесно увязано с политическим будущим ее руководства. И пока оно не определено в интересующем Банковую ключе, возможно, украинские власти будут и дальше настаивать на наименее компромиссных вариантах урегулирования, которые точно отвергнет Москва.

Правда, если Трамп поставит вопрос ребром - или переговоры с остановкой войны или прекращение помощи, пространство для маневра у Зеленского может стать совсем небольшим, так как при отсутствии американской помощи условия завершения войны для Киева станут куда хуже, чем прекращения огня по линии фронта.

Почему падает рубль

Российский рубль продолжает быстро падать. Впервые с марта 2022 года курс доллара на российской бирже превысил 113 рублей, евро уже выше 119, а юань 15. На завтра курс Центробанка установлен на уровне более 108 рублей за доллар и более 113 рублей за евро.

Американское издание Bloomberg полагает, что основной причиной стали новые санкции США против российских банков. Эти санкции поставили под угрозу оставшиеся каналы прямого притока иностранной валюты в Россию, пишет агентство.

Рубль начал падать после 21 ноября, когда США ввели санкции против 50 российских банков, связанных с мировой финансовой системой. В их число попал "Газпромбанк", обслуживающий платежи за российский газ. "Санкции вызывают опасения, что в ближайшее время приток валюты от экспортеров может быть ограничен", - поясняется в статье рост спроса на доллары и евро.

Всего с начала этого года рубль упал на 16% по отношению к доллару и на 15% к юаню. По прогнозам аналитиков, в следующем году курс рубля может составить около 120 к доллару "из-за геополитической напряженности и отсутствия у властей стимулов для ограничения курсовой волатильности".

Отметим, что по соцсетям уже ширится и версия, что таким образом рынок реагирует на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ и обещаниями Владимира Путина дать жесткий ответ, что порождает ожидания эскалации войны.

Однако российский валютный рынок, хотя и более либеральный, чем украинский (которым фактически вручную управляет НБУ), но ситуацию на нем тоже определяет в основном государство - через Центробанк и госбанки. Поэтому любые колебания там зависят не от психологического настроения и ожиданий участников рынка, а от экономических факторов, а также от экономико-финансовых потребностей Кремля.

Нынешнее падение не исключение. О том, что оно проходит не вопреки воле властей, свидетельствуют и достаточно скупые, но в целом позитивные, комментарии властей. Например, Песков сказал, что девальвация не скажется на жизни россиян, потому что они "получают зарплату в рублях". То есть Кремль не видит (по крайней мере пока) для себя большую проблему в девальвации, а, наоборот, рассматривает ее как инструмент для решения ряда задач.

Главные из них три.

1. Необходимость выровнять платежный баланс на фоне проблем с экспортом. Ключевая из этих проблем образовалась недавно и связана с введением санкций США против "Газпромбанка". Через этот банк ранее шли расчеты импортеров за российский газ. И теперь они фактически стали невозможными. Не исключено, что со временем "Газпром" и его контрагенты найдут способ эту проблему решить, но сейчас она уменьшает объем поступающей в Россию валюты.

2. Желание поддержать экспортеров на фоне высокой ставки Центробанка. На эту ставку, а также на вытекающую из нее стоимость кредитов уже давно жалуется российский бизнес, в том числе экспортеры. Поэтому нынешняя девальвация фактически в открытую подается властями как "компенсация" за высокую ставку. "Текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, этот фактор важнее, чем уровень ключевой ставки", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

3. Стремление увеличить доходы бюджета. Девальвация - традиционный рычаг для российских властей для увеличения бюджетных доходов. Чем ниже курс рубля, тем больше рублей от налогов с экспортеров и с таможни поступает в бюджет. Пока идет война, которая поглощает огромные ресурсы, тема увеличения доходной части бюджета будет для властей РФ важнейшим приоритетом.

Относительно небольшой внешний долг и низкая зависимость от критического импорта делает для властей РФ использование девальвации нацвалюты менее болезненным инструментом для решения текущих экономических проблем, чем для многих других стран.

Естественно, использовать этот инструмент Москва может не бесконечно, так как издержки тоже велики. Но время от времени российские власти могут прибегать к нему без катастрофических последствий для экономики. А потому, вероятно, в течение ближайшего времени рубль могут ждать и новые падения в случае очередных форс-мажоров в виде, например, усиления санкций или же падения цен на экспортные товары.

Однако есть и свои издержки, которые могут оказать влияние и на военные усилия РФ.

В частности, от импорта комплектующих зависит российский ВПК (соответственно, эти товары могут сильно подорожать, а вслед за ними - и себестоимость изготовления оружия). Также российские волонтеры и военные паблики пишут, что сильно подорожают и беспилотники, а также экипировка, значительную часть которых составляет импорт.

Отдельная проблема - айтишники, значительная часть которых после начала вторжения выехала из РФ за границу, но продолжает работать на выполнение российских заказов. Зарплаты, которые им платят в рублях, в валютном эквиваленте значительно снизятся. А так как они достаточно быстро могут переключиться на заказчиков не из России, то рублевые выплаты им придется резко повышать. В противном случае дефицит айти-специалистов в РФ (и без того немалый), значительно усилится.

В общем и целом ситуация с быстрым падением рубля показывает, что война и ее последствия для российской экономики все ж таки бесследно не проходят. Во время такой масштабной войны именно она и является всегда главным приоритетом для властей. В том числе и в плане финансирования продолжения военных действий. А потому все прочие задачи в экономике, социальной сфере и потребности людей отходят на второй план. И могут не учитываться при принятии ключевых решений властями. Это хорошо видно по ситуации в Украине, но также в общем и целом верно и для России.

Поэтому завершение войны будет означать для РФ и укрепление рубля, если военные расходы бюджета значительно уменьшатся и таким образом спадет значительная нагрузка на экономику.

К слову, в Украине курс доллара к гривне также на этой неделе повышается, хотя и далеко не такими темпами, как в РФ, - примерно по 10 копеек в день. На завтра, 28 ноября, курс НБУ составит 41,6010 грн/$, что является новым историческим рекордом. Девальвация, по мнению опрошенных "Страной" банкиров, связана со стремлением властей продать по более выгодному для бюджета курсу полученные сегодня от Всемирного банка $4,8 млрд. Дальнейшая динамика курса гривны почти полностью зависит от двух факторов. Первый - будет ли продолжаться война. И второй - сколько на следующий год страна получит помощи от стран Запада. Если этот размер будет меньше, чем тот, что заложен в правительственных планах на следующий год, то правительство будет вынуждено девальвировать нацвалюты, чтобы получить больше гривны для бюджета.