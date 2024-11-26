Министерство обороны расследует поставку в ВСУ бракованных 120-мм мин.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Накануне военные с разных участков фронта рассказали журналистам, что им передали боеприпасы производства "Укроборонпрома", которые не разрываются после выстрела, застревают в стволе миномета или падают просто рядом с ним. Первые жалобы на боеприпасы стали поступать в начале ноября. Всего таких мин было поставлено в войска огромное количество - по оценке журналистов, минимум 100 тысяч.

После публичного скандала в Минобороны заявили, что уже три недели ведут закрытое расследование причин "нештатного износа" этих мин, а их поставки прекратили. Вместо них армии будут переданы импортные мины.

Предварительные результаты расследования указывают на некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению.

ГБР возбудило уголовное производство. Заказчиком поставок является Минобороны, а исполнителем - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром).

Ранее мы сообщали, что Минобороны закупило некачественные продуктовые наборы для ВСУ на 430 миллионов гривен.

Также журналисты выяснили, что в Минобороны закупили куртки для ВСУ по втрое завышенной цене. Кроме того, поставленные украинским военным ветровлагозащитные зимние куртки и брюки не соответствовали техническим условиям, прописанным в договоре.