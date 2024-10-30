Беспилотники для проекта комплексного развития сферы военных беспилотных летательных аппаратов в Украине "Армия дронов", которую курировал глава Министерства цифровой информации Михаил Федоров, закупали по завышенным ценам. В результате государство потеряло на них почти 600 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Дроны закупала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) у компании "Крион-М", которая ранее продавала ковры, мебель и лампы.

Компания продавала БПЛА EVO MAX 4T производства компании Autel. Покупка одного дрона Autel у "Крион-М" обходилась Госспецсвязи почти в 500 тысяч гривен, хотя тогда можно было купить эти же БПЛА вдвое дешевле. Для сравнения, Житомирский городской совет покупал дроны Autel по 287 тысяч, одно из львовских коммунальных предприятий – по 269 тысяч гривен.

Несмотря на заоблачные цены компании, "Крион-М" и Госспецсвязи заключили два контракта. Один – в мае, другой – в августе 2023 года. По контракту, подписанному в мае, "Крион-М" поставила 1074 дрона. Согласно второму, августовскому контракту, государство получило 1912 БПЛА.

С июля 2023 года "Крион-М" продала государству почти 3 900 беспилотников EVO MAX 4T.

В компании "Крион-М" объясняли, что цены связаны с комплектацией дронов дополнительными батареями. Хотя в розницу такие батареи продают примерно за 15 тысяч гривен.

Федоров заявил, что узнал о завышенных ценах компании в сентябре 2023 года и обратился в НАБУ.

Ранее мы писали, что украинских госслужащих заподозрили в хищении полутора миллиардов на закупках снарядов для ВСУ.

Также сообщалось, что бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя, который был причастен к проекту "Армия дронов", арестовали с правом залога по делу о хищениях в 2020-2022 годах.