Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал на два месяца бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Об этом сообщает Центр по борьбе с коррупцией в своем телеграм-канале.

"Применить к подозреваемому Юрию Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 21 января 2024 года. Взять подозреваемого под стражу в зале суда", – постановил судья ВАКС.

Напомним, подозрение Щиголь и его заместитель Виктор Жора получили через час после отставки.

По данным следствия, за 2020-2022 годы они украли 62 млн грн при закупке программного обеспечения через подконтрольные компании. Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов.

А вчера президент Украины Владимир Зеленский вывел Щиголя из состава Ставки верховного главнокомандующего. Согласно указу, в персональный состав Ставки был введен министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.