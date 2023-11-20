Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило подозрение только что уволенному Кабинетом министров руководству Госспецсвязи. Подозрение получили экс-глава ведомства Юрий Щиголь и его бывший заместитель Виктор Жора.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

В посте сказано, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу в составе с руководством Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которая завладела государственными средствами на сумму более 62 млн грн.

Следствие установило, что на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов и для обеспечения своей победы. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 годах средства на сумму более 285 млн грн.

Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницу более чем в 62 млн грн положили в карман участники преступления. Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

В октябре НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу и бывшему первому заместителю главы Генштаба Максиму Микитасю по делу о хищении 307 миллионов гривен при строительстве складов для хранения ракет и боеприпасов ВСУ.

А в начале ноября ведомство вручило подозрение заместителю мэра Киева Виталия Кличко Петру Оленичу. Следствие считает, что он злоупотреблял своим положением, что привело к незаконной передаче части парка "Нивки" под застройку.