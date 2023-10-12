Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск отца народного депутата из "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, бывшего мэра Одессы Алексея Костусева.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Костусева подозревают в причастности к незаконной приватизации коммунального аэропорта "Одесса". По делу также проходят местные бизнесмены Александр Грановский и Борис Кауфман. Последний уже арестован.

После появления новости о розыске отца Гончаренко написал пост, в котором заявил, что не контактировал с ним с 2009 года. По его словам, отец ушел из семьи, когда Гончаренко было три года, и не платил алименты. Поэтому нардеп взял девичью фамилию матери.

Парламентарий также заявил, что будучи депутатом Одесского облсовета обращался в Генпрокуратуру с требованием отменить сделку по приватизации аэропорта.

В августе в НАБУ заявили, что разоблачили схему незаконной наживы на аэропорте Одессы, к которой был причастен мэр Костусев. Как отметили в Бюро, схему организовали еще в 2011 году два местных известных предпринимателя во время приватизации объекта.

Мы писали, что фигурант этого дела Кауфман был арестован в зале суда в сентябре.