Бизнесмену Борису Кауфману избрали меру пресечения по делу о незаконном завладении имуществом Одесского аэропорта.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

В то же время в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) (без указания фамилии фигуранта дела) указано, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 октября с альтернативой внесения 268,4 млн гривен залога.

Заявляется, что Кауфмана взяли под стражу прямо в зале суда.

Борис Кауфман считается близким к мэру Одессы Геннадию Труханову. По неофициальной информации, через Кауфмана Труханов поддерживал коммуникации с Офисом президента.

Напомним, в конце августа НАБУ сообщило о раскрытии схемы наживы на одесском аэропорте на 2,6 млрд гривен, к которой причастен и бывший мэр. Схему организовали еще в 2011 году два местных известных предпринимателя во время приватизации объекта. Речь шла о Борисе Кауфмане и Александре Грановском.

По данным следствия, подозреваемые получили в совместное пользование имущество аэропорта, которое не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Сделку закрепил горсовет, а лоббировал тогдашний мэр города. Ему тоже объявили подозрение. На тот момент должность градоначальника занимал Алексей Костусев.

В декабре прошлого года Кауфмана уже брали под стражу, как и его бизнес-партнера Александра Грановского, однако вскоре Кауфман вышел под залог в 129 миллионов гривен.