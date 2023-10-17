Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича. Его подозревают в организации схемы хищения газа на 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"НАБУ разыскивает действующего народного депутата Украины, подозреваемого в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября НАБУ сообщило действующему нардепу о подозрении в хищении газа на 2,1 млрд грн. В НАБУ для вручения подозрения он не пришел.

Нардеп стал шестым подозреваемым по данному делу, которое ведется с 2018 года и касается периода 2013-2017 годов.

Ранее мы писали, что НАБУ завершило расследование в отношении экс-замминистра Василя Лозинского. Теперь дело должно быть передано в суд. По данным следствия, в преддверии прошлогодних блэкаутов он договорился с отдельными компаниями, чтобы государство закупило у них энергооборудование по завышенным ценам, за что просил себе откат в 40 млн гривен.