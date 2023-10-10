НАБУ завершило расследование в отношении бывшего замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, которого подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в преддверии прошлогодних блэкаутов он договорился с отдельными компаниями, чтобы государство закупило у них энергооборудование по завышенным ценам, за что просил себе откат в 40 млн гривен.

При получении 400 тыс. долл. его задержали.

Теперь дело должно быть передано в суд.

Летом ВАКС освободил Лозинского из-под стражи, изменив ранее избранную для него меру пресечения на залог в размере 2,5 млн гривен.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

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