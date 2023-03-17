Только что закончилось заседание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), в ходе которого суд изменил меру пресечения бывшему заместителю министра общин и регионов Василию Лозинскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Лозинского Александр Тананакин.

Лозинский был заместителем главы Минрегиона Алексея Чернышова, а в декабре после слияния министерств стал замом министра инфраструктуры Александра Кубракова.

В январе НАБУ официально подтвердило его задержание на получении взятки в 400 тысяч долларов. По версии силовиков, замминистра получил взятку за содействие в заключении договоров по закупке оборудования и техники.

Позже появились подробности задержания чиновника. Как оказалось, Лозинского взяли в выходной день на парковке и при его обыске не изымались никакие деньги. У него отобрали ключи от машины, мобильный телефон и техпаспорт.

"Никакие денежные средства вообще не изымались, тем более в тех размерах, о которых заявляет в своих публикациях НАБУ", - сообщил адвокат Лозинского Александр Тананакин.