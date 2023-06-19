Высший антикоррупционный суд ВАКС отправил под стражу экс-заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в коррупции.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко в комментарии "РБК-Украина".

Лозинский находился под домашним арестом и не выплатил установленный судом залог в размере 9,93 миллионов гривен. Поэтому суд постановил отправить его под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Адвокат Лозинского Александр Тананакин прокомментировал решение суда. По его словам, защита будет подавать апелляцию на это решение.

"Считаю, что такое решение суда не имеет ничего общего с законом и принято не с целью предотвратить риски, а исключительно как наказание за то, что Лозинский не может оплатить залог в размере 10 млн по причине того, что не имеет таких денег. Надеюсь, что апелляционная палата даст свою оценку этому "акту правосудия", - сказал "Стране" Тананакин.

По его мнению, с его клиентом торгуются.

"Очевиден тот факт, что с ним торгуются, как на рынке. Избрали залог 50 млн - не платит, потом 10 млн - не платит, теперь 5 млн - и в СИЗО, чтобы быстрее думал. Лично я это так воспринимаю, но могу ошибаться", - добавил Тананакин.

Напомним, в январе Национальное антикоррупционное бюро задержало Лозинского по подозрению в хищениях бюджетных средств, злоупотреблении властью и взятке. Тогда СМИ писали, что размер взятки составил 400 тысяч долларов.

Как рассказали в НАБУ, для проведения операции с Лозинским детективы бюро проникли в преступную группировку и некоторое время работали под прикрытием.

Вскоре после задержания Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. А все действующие проекты Минрегиона решил подвергнуть проверке.

Лозинского сначала отправили под стражу, а затем меняли меру пресечения, в итоге остановившись на круглосуточном домашнем аресте.

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