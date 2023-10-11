НАБУ сообщило действующему нардепу о подозрении в хищении газа на 2,1 млрд грн.

СМИ пишут, что речь идет Ярославе Дубневиче.

В НАБУ для вручения подозрения он не пришел.

Нардеп стал шестым подозреваемым по данному делу, которое ведется с 2018 года и касается периода 2013-2017 годов.

По версии следствия, подконтрольные нардепу должностные лица Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ (Львовская область) договорились с "Нафтогазом" о закупке газа по льготной цене для производства тепловой энергии для населения. Но на деле продавали эту энергию госпредприятию "Энергорынок" по рыночной цене.

Ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование в отношении экс-замминистра Василя Лозинского. Теперь дело должно быть передано в суд.

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