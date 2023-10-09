Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело по формуле "Роттердам+", которая при бывшем президенте Украины Петре Порошенко увязала стоимость электроэнергии с ценой угля в Нидерландах.

Дело закрыто в связи с истечением срока досудебного расследования.

Решение было принято коллегией судей ВАКС во время подготовительного заседания по делу "Роттердам+".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена обжаловать решение ВАКС.

По версии следствия, потребители света переплатили государству почти 20 млрд гривен.

"По оценке следствия введенная формула привела к нанесению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд гривен убытков потребителям электроэнергии. Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд гривен", - говорится в сообщении САП.

Указывается, что подозреваемыми по делу проходят шесть человек.

Напомним, в сентябре прошлого года глава САП Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное и полностью изменил группу прокуроров по этому делу.

После этого НАБУ и САП сообщили о подозрении 15 лицам, причастным к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+".