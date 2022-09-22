Глава САП Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное и полностью изменил группу прокуроров по этому делу.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Руководитель САП выявил многочисленные неувязки в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства", - сообщают в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

Дальнейшие решения по этому делу будет принимать обновленный состав прокуроров.

Напомним, Высший антикоррупционный суд закрыл это дело 17 ноября 2020 года.

«Роттердам+» - это схема определения цены электроэнергии, в которую, как утверждали СМИ, была заложена завышенная цена угля в интересах бизнесмена Рината Ахметова и экс-президента Петра Порошенко.

И Ахметов, и Порошенко эти обвинения отвергали.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".