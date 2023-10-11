В среду, 11 октября, в Украине идет 595-й день войны с Россией.

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11 октября

09.45 На востоке Украины объявлена воздушная тревога.

09.43 Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с неанонсированным визитом, передают украинские СМИ с места событий.

Сегодня в Брюсселе состоится встреча в формате "Рамштайн", встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО.

09.30 Бельгия отправит в Украину истребители F-16 лишь в 2025 году, сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер в эфире брюссельского радио Bel RTL.

Она не уточнила, сколько самолетов будет отправлено.

Поставка будет зависеть от передачи Бельгии новых F-35.

Накануне состоялся телефонный разговор Дедондер и министра обороны Украины Умерова.

08.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 108 боевых столкновений.

РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области. Атаковала южные регионы беспилотниками. Всего враг нанес 2 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки.

На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. ВСУ отразили все атаки.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия у Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ держивают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

08.35 Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что международное сообщество "отворачивается" от Украины. "Если международное внимание так или иначе отвлечется от Украины, это будет иметь последствия", - сказал украинский президент телеканалу France 2.

Время окажется на стороне российских войск, "если помощь Украине будет прервана", добавил он.

"Судьба Украины зависит от единства остального мира. Я надеюсь, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться. Джо Байдена, Конгресса и обеих партий", - сказал Зеленский.

Комментируя ситуацию на фронте, он заявил, что "Россия пытается контратаковать, но безуспешно, и мы продолжаем продвигаться шаг за шагом".

При этом он признал, что "мы движемся не так быстро, как ожидалось и чем хотелось бы".

07.40 Ночью РФ ударила из тяжелой артиллерии по Никопольскому району - Днепропетровской области - Марганецкой и Мировской громадах.

Пострадала 78-летняя женщина.

В Никополе повреждены два админздания, коммунальное предприятие и общежитие. Повреждены и пять многоквартирных домов.

07.30 Актуальная карта тревог