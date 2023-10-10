Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о еще одном подозрении бывшему замминистра обороны Вячеславу Шаповалову и руководителю департамента Богдану Хмельницкому - за закупку некачественных бронежилетов на 250 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они закупались за границей по стопроцентной предоплате с нарушением процедуры контроля за качеством. Полученные средства защиты оказались непригодны для использования в бою.

За это Шаповалов в придачу к подозрению о препятствовании законной деятельности ВСУ получил еще и растрату имущества путем злоупотребления.

Первое дело касается закупки некачественной амуниции более чем на миллиард гривен.

Таким образом общий объем сделок Шаповалова, которые следствие считает незаконными, составляет 1,4 млрд гривен государственных средств.

По данным СМИ, эти чиновники также закупали кевларовые шлемы по завышенным ценам.

До начала 2023 года они являлись главными исполнителями в сфере вооруженных закупок министерства. Оба уже уволены и находятся в СИЗО.

Накануне Шевченковский суд Киева уменьшил суму залога экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову с 90 миллионов гривен до 50, оставив его под стражей ещё на 60 дней.