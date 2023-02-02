Шевченковский райсуд Киева взял под стражу с правом внесения залога фигурантов дела о хищениях в Минобороны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Во-первых, речь идёт о бывшем директоре департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, подозреваемого в коррупции.

Прокуратура не разглашает сумму залога по Хмельницкому. В то же время, в ведомстве говорят, что считают эту сумму малой, и потому уже обжаловали решение.

По неофициальной информации, речь идет о 26 млн гривен.

Хмельницкого подозревают в закупке почти 3 тысяч бронежилетов более чем на 100 млн грн, которые, по данным следствия, оказались некачественными.

Во-вторых, суд взял под стражу экс-заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за закупки.

Залог ему был определен в 402 млн 600 тысяч гривен (то есть, в 15 раз больше, чем Хмельницкому).

По данным следствия, Шаповалов лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

Ранее "Страна" анализировала, какова подоплека массовых обысков у чиновников, Коломойского и Авакова.

Кроме того, на фоне скандала с государственными закупками в Министерстве обороны на сайте президента появилась петиция за отставку министра обороны Алексея Резникова.